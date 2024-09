Fora da lista de convocados da Holanda para os compromissos na Liga das Nações, Memphis Depay, novo reforço do Corinthians, foi um dos assuntos abordados pelo técnico Ronald Koeman. Diferente do que ocorreu quando comentou a ida do atacante Bergwijn para o futebol da Arábia Saudita, o treinador adotou cautela para não se queimar com os envolvidos ao falar sobre a principal contratação da equipe brasileira na janela de transferências.