Tatiana Weston-Webb e Italo Ferreira deram o primeiro passo rumo ao sonho do título do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, quando a etapa final da competição deve ser disputada de forma completa, Tati derrotou a australiana Molly Picklum em Trestles, nos Estados Unidos. Outro brasileiro na final, Italo também fez a sua parte e superou Ethan Ewing, da Austrália, em sua primeira disputa no Finals.