Suárez dá adeus à seleção uruguaia com homenagem, emoção, bola na trave e 0 a 0 contra Paraguai

Com choro, emoção, homenagens em bandeiras, no telão, faixas e camisas de agradecimento, estádio Centenário de Montevidéu totalmente lotado e ovação após 90 minutos, chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira de 17 anos de Luis Suárez defendendo as cores da seleção uruguaia. Faltou o gol do camisa 9, de 37 anos, e dos companheiros, o que deixaria a festa completa. Postado defensivamente, o Paraguai segurou o 0 a 0 pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar do clima festivo, os uruguaios não se esqueceram do lateral Izquierdo, morto recentemente após mal súbito no MorumBis, e jogaram com uma tarja preta de luto.