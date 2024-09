O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não aliviou para Bahia e Grêmio em jogo com confusão, homofobia e expulsões na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. Os baianos terão de pagar multa e ficarão sem os torcedores discriminatórios por 720 dias nos estádios, enquanto o prejuízo aos gaúchos causa mais impacto no campo, com suspensão de Renato Gaúcho por quatro jogos, de Diego Costa por dois e de Nathan por um, já cumprida.