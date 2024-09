O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta quinta-feira, a multa de R$ 80 mil imposta ao Botafogo pelo caso dos bonecos enforcados com os rostos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da mandatária palmeirense Leila Pereira. As peças foram penduradas no estádio do Engenhão antes do duelo entre Palmeiras e Botafogo, realizado no dia 17 de julho.