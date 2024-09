Um dos principais nomes do Tottenham, o atacante sul-coreano Son Heung-min, se tornou, nesta quarta-feira, a mais nova estrela do futebol a manifestar preocupação em relação ao número de partidas que os jogadores estão tendo de disputar. O "inchaço" do calendário, segundo o atleta, aumenta o risco de lesões. "Não somos robôs", afirmou.