Jannik Sinner está a um passo de ganhar seu segundo Grand Slam do ano. Campeão no Aberto da Austrália, o jovem líder do ranking, de 23 anos, contrariou os prognósticos de dura batalha contra Jack Draper e se garantiu na decisão do US Open com maestria. O italiano acabou com o sonho do então preciso australiano com aula de tênis em Nova York e vitória por 3 a 0, parciais de 7/5, 7/6 (7/3) e 6/2.