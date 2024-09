Jannik Sinner é o novo campeão do US Open. A primeira conquista do italiano no Grand Slam nova-iorquino veio com vitória contundente sobre o norte-americano Taylor Fritz, em sets diretos, parciais de 7/5, 6/4 e 7/5 neste domingo, no lotado Artur Ashe Stadium, após 2h17 de jogo. Em sua temporada mais vencedora, na qual chegou ao topo do ranking, o jovem de 23 anos celebra a campanha perfeita em decisões, ao erguer o sexto troféu.