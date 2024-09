O São Paulo não descarta pedir anulação da partida com o Fluminense, vencida pelo clube carioca por 2 a 0, no último domingo, no Maracanã. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberar o áudio do VAR, o clube se irritou com o conteúdo e afirmou estar estudando quais medidas tomar em meio, ao que considera, um erro de direito do árbitro Paulo César Zanovelli.