O técnico Luis Zubeldía definiu nesta terça-feira a preparação do São Paulo visando o jogo de volta das quartas de final da Libertadores diante do Botafogo, marcado para esta quarta, no MorumBis. E a prioridade foi dada para o setor ofensivo, já que, com uma vitória simples, a equipe paulista se credencia às semifinais do torneio.