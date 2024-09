O empate frustrante diante do Novorizontino na Vila Belmiro, que impediu o Santos de voltar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro de forma isolada, faz parte do passado. Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento na parte da manhã e espera ter força máxima para o compromisso contra o Operário-PR, no sábado.