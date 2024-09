Santos aumenta chances de acesso após fim da rodada da Série B; veja probabilidades

O empate diante do Novorizontino por 1 a 1, na segunda-feira, frustrou parte da torcida do Santos que queria ver o time ultrapassar o próprio adversário e assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado na partida decisiva da competição ajudou o clube a se aproximar do retorno à Série A restando apenas dez jogos para o fim da temporada. O resultado manteve a equipe na 2ª posição da tabela, com 50 pontos, um atrás do rival de Novo Horizonte (SP).