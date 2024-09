O Manchester City não vai poder mais contar com o brilhantismo do meia Rodri nesta temporada. O jogador, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, foi submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira e deve ficar até nove meses fora de ação. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola confirmou o desfalque de seu principal atleta.