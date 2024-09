Beatriz Haddad Maia vem rompendo barreiras históricas para o tênis brasileiro no US Open. A atleta de 28 anos alcançou na segunda-feira a vaga nas quartas de final, algo obtido apenas pela lenda Maria Esther Bueno, na década de 60. Para ir mais longe no Grand Slam americano, Bia Haddad terá que superar na quarta-feira a checa Karolina Muchova, tenista com perfil semelhante, mas que nunca perdeu para a brasileira.