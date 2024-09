Abel Ferreira vem rodando bastante o elenco do Palmeiras no setor de marcação no meio-campo, com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Fabinho, Gabriel Menino... Mas um nome é unanimidade nas escalações: o de Richard Ríos. Peça fundamental, o volante colombiano virou intocável na equipe e nesta segunda-feira celebrou a renovação de contrato até dezembro de 2028.