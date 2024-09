O técnico do Santos, Fábio Carille, aproveitou um jogo-treino contra o Água Santa na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, para observar os jogadores que não vêm atuando com frequência na temporada. O vice-líder da Série B do Brasileiro venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por João Basso, Yusupha Njie e Vinícius Balieiro.