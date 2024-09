O Internacional perdeu a chance de embalar a quinta vitória seguida no Brasileirão para colar na briga pelo G-4. Nesta quarta-feira, em jogo remarcado da 16ª rodada, o time gaúcho visitou e ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os visitantes dominaram grande parte da partida e saíram na frente, mas acabaram levando a virada e depois tiveram que buscar o empate.