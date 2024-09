A brasileira Raicca Ventura foi dominante na final do Skate Park do Mundial de Roma neste domingo e conquistou a inédita medalha de ouro. A skatista venceu com 93,73, à frente da japonesa Kusaki Hinano, com 91,44, e da espanhola Naia Laso, com 90,14. O Brasil já havia conquistado o título no Skate Street no Mundial de Roma, com Rayssa Leal.