Igor Jesus, atacante do Botafogo, é um dos três novos nomes da seleção brasileira na convocação de Dorival Júnior para as Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru. Destaque do líder do Brasileirão e semifinalista da Copa Libertadores, o atacante ganhou oportunidade após uma série de desfalques no setor ofensivo do Brasil. Além disso, seu nome já era ventilado, devido ao sucesso do Botafogo neste ano.