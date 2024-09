Pressionada, a diretoria do Corinthians se movimentou no mercado da bola. Depois da recente contratação - a mais bombástica até então - do holandês Memphis Depay, o time do Parque São Jorge já se prepara para receber outro estrangeiro. O peruano André Carrillo, de 33 anos, chega para compor o meio-campo alvinegro depois de rescindir com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.