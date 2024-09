Mesmo lesionado desde 17 de outubro do ano passado e sem data exata para retornar aos gramados, Neymar é assunto a cada convocação da seleção brasileira. Durante a coletiva desta sexta-feira, na qual o técnico Dorival Júnior divulgou a lista para os jogos de outubro das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru, o nome do atacante do Al-Hilal foi evocado em meio à incerteza sobre se ele terá ou não condições de voltar a jogar ainda em 2024.