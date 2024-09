Candidato à reeleição para a presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira rebate as críticas à sua candidatura e admite que pode buscar medidas na Justiça para garantir sua presença no pleito, marcado para o dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Estadão, o dirigente alega que sua candidatura é legítima, apesar da contestação de atletas e da chapa de oposição.