Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens se enfrentaram nesta quinta-feira, em partida que marcou a abertura da temporada regular da National Football League (NFL). É o primeiro jogo oficial da liga em quase sete meses - o último havia sido o Super Bowl LVIII, entre a franquia do Missouri e San Francisco 49ers, em fevereiro. Apesar de ser uma das ligas mais valiosas do mundo, as 32 equipes disputam 17 jogos da temporada regular em apenas quatro meses.