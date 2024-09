A Polícia Civil instaurou inquérito nesta quinta-feira para apurar as denúncias de violência do jogador Caio Paulista à ex-namorada Clara Monteiro. Um depoimento do atleta do Palmeiras também já foi marcado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. Nesta semana, ela prestou depoimento e registrou Boletim de Ocorrência contra o jogador, que nega todas as acusações.