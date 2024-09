Eleito o melhor jogador do mundo, o pivô Pito vai continuar como desfalque da seleção brasileira para a partida das quartas de final da Copa do Mundo de futsal, diante de Marrocos, no Usbequistão. O duelo está marcado para este domingo, às 9h30 (horário de Brasília). Ele foi submetido a uma ressonância magnética nesta sexta-feira que detectou uma pequena ruptura parcial de fibras musculares na coxa direita.