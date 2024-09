Pedro foi a surpresa de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo não jogando muito naquela competição, garante que adquiriu bastante experiência. De volta à seleção brasileira após um 2023 difícil, o jogador do Flamengo vê uma disputa sadia com Endrick para ver quem será o centroavante de Dorival Júnior e releva que o foco é "escrever história" defendendo o País.