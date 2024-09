Zé Rafael, do Palmeiras, Rodrigo Nestor e Sabino, do São Paulo, flagrados em confusão generalizada no clássico disputado no Allianz Parque, dia 18 de agosto, e suspensos após julgamento no STJD, estão oficialmente livres das punições e liberados para defenderem seus times no Brasileirão neste fim de semana. Depois de garantirem efeitos suspensivos, os clubes entraram em acordo com o Tribunal e transformaram a pena em multa de R$ 250 mil.