Pacaembu reabre oito meses após data prevista envolto em controvérsias

Foram oito meses de adiamentos e controvérsias até que o Pacaembu estivesse pronto para enfim receber uma partida. Inicialmente, a reabertura estava marcada para 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, mas adiamentos consecutivos diminuíram o impacto do momento. Neste sábado, foram disputadas as finais feminina e masculina da Taça das Favelas, com presença de torcida. Inicialmente, a ideia era de que Santos, São Paulo ou Cruzeiro mandasse uma partida no local. A previsão era de ao menos 20 partidas de futebol fossem realizadas neste ano, assim como 80 apresentações musicais.