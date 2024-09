Mesmo longe de casa, no Weserstadion, o Bayern de Munique não encontrou dificuldades para derrotar o Werder Bremen por 5 a 0, neste sábado, e alcançar os 12 pontos no Campeonato Alemão. Os gols da partida foram marcados por Olise (dois), destaque do jogo, Musiala, Kane e Gnabry.