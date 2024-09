O São Paulo acertou a contratação do volante argentino Santiago Longo, que chega por empréstimo até 29 de agosto de 2025, com opção de compra. O atleta de 26 anos pertence ao Belgrano, clube que o revelou e no qual era o capitão. Ele foi anunciado nesta segunda-feira, junto do lateral-esquerdo norte-irlandês Jamal Lewis.