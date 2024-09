Nova geração do tênis nacional já viaja pelo mundo e ensaia 'vida de adulto' no profissional

A nova geração do tênis brasileiro já ensaia seus primeiros aces e winners no mundo dos profissionais. Mais precoce, meninos e meninas de talento de diferentes regiões do País estão brilhando nos torneios juvenis enquanto ensaiam uma "vida de adulto" entre os profissionais, em meio a rotinas que misturam treinos e viagens pelo mundo com aulas e provas na escola. Em comparação às gerações anteriores, a atual conta com um volume maior de adolescentes-tenistas, com apoio mais sólido e acompanhamentos técnico, físico e psicológico desde cedo.