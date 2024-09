Nova capital do futebol? Por que Brasília recebe Vasco x Palmeiras e São Paulo x Corinthians

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, volta a receber jogos importantes neste fim de semana. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo com mando de campo dos cariocas. No dia 29, será a vez do clássico "Majestoso" entre São Paulo e Corinthians, pois o MorumBis vai receber o show do cantor Bruno Mars. Já no dia 15 de outubro, será a seleção brasileira a jogar no local, contra o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.