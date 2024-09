Vice-líder do Mundial, Lando Norris, da Mclaren, conquistou neste sábado a pole position do GP de Cingapura de F-1. Ele larga a 18ª de 24 etapas do Mundial ao lado do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Verstappen tem 313 pontos, contra 254 de Norris. Entre os Construtores, a McLaren assumiu a primeira colocação com 476 pontos contra 456 da Red Bull e 425 da Ferrari.