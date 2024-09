O técnico Nelsinho Baptista não está satisfeito com o início do segundo turno da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, ou seja, 18 pontos disputados, o time conquistou apenas três e ainda não venceu, abaixo da meta do treinador. Na segunda-feira, perdeu para a Chapecoense, em Campinas (SP), por 2 a 0.