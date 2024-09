Mudam datas das semifinais da Copa do Brasil; Corinthians protesta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou na noite deste sábado os duelos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético-MG são os times que brigam pelo título do torneio mata-mata. As partidas de ida das semifinais irão ocorrer na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Já os jogos de volta estão confirmados para os dias 19 e 20 de outubro. Por meio de nota, a diretoria corintiana protestou contra as alterações.