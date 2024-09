José Mourinho foi multado na Turquia por não comparecer em uma entrevista coletiva após derrota do seu time no clássico com o Galatasaray, no sábado. O valor da punição é de quatro mil euros (equivalente a R$ 24,6 mil). No jogo, o Fernerbahçe, time do técnico português, foi derrotado por 3 a 1, em compromisso válido pela sexta rodada da Superliga Turca.