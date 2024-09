O técnico José Mourinho explicou nesta quarta-feira a razão que o levou a não comparecer à entrevista coletiva após o clássico em que o seu time, o Fenerbahce, amargou uma derrota de 3 a 1 para o Galarasaray. De acordo com a imprensa da Turquia, o comandante português se queixou do tempo que teve de esperar para conversar com os jornalistas.