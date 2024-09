Gabigol foi escolhido para ser o rosto da Mizuno no Brasil, como parte da estratégia da empresa japonesa para expandir sua presença mundial no mercado do futebol. Patrocinado pela Nike por mais de 10 anos, o atacante do Flamengo mudou de rota após o fim do contrato com a companhia americana e se atraiu pelo vínculo de seis anos oferecido pela nova patrocinadora, na qual terá maior protagonismo.