O técnico Gabriel Milito foi pessimista ao falar da possibilidade de contar com os jogadores entregues ao departamento médico no duelo com o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Dentre os lesionados, apenas o lateral Saravia deve retornar.