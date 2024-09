Memphis Depay foi anunciado oficialmente como novo jogador do Corinthians nesta segunda-feira, após negociações lideradas por Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. O atacante teve sua situação regularizada nesta terça-feira e pode estrear já no sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, não foi inscrito na Copa do Brasil - o time alvinegro encara o Juventude pela partida de volta nas quartas de final.