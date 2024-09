Mbappé está fora do clássico com o Atlético de Madrid, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que o jogador francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória do clube merengue sobre o Alavés por 3 a 0, em jogo realizado na terça. A ausência do astro francês pode aumentar as chances de Endrick ganhar uma vaga no ataque merengue.