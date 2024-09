A paulista Luisa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs se classificaram, nesta segunda-feira (2), para a fase quartas de final do US Open, o último Grand Slam do ano, disputado em Nova York. A dupla derrotou as cabeças de chave 9, as norte-americanas Bethanie Mattek, ex-número 1 do mundo, e Sofia Kenin, por 6/4 e 6/3 após 1h25min de duração.