Luciano pediu para bater pênalti desperdiçado por Lucas contra o Botafogo: 'Estava confiante'

Para o São Paulo, a eliminação diante do Botafogo, após empate por 1 a 1 nas quartas de final da Copa Libertadores, ganha ar de dramaticidade pela sequência de episódios que ocorreram ao longo da noite desta quarta-feira. Ainda quando o time carioca vencia por 1 a 0, os donos da casa tiveram a chance de empatar a partida no MorumBis no primeiro tempo. Mas um pênalti desperdiçado por Lucas Moura evitou a reação naquele momento. O resultado, no entanto, poderia ter sido outro: Luciano, camisa 10 são-paulino e que estava em baixa com Luis Zubeldía, pediu ao atacante para bater a penalidade.