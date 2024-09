O atacante Lucas e o volante Bobadilla estão confirmados para reforçar o São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte. A dupla, que se enfrentou no encontro entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, participou do treino desta quarta-feira e seguiu viagem para a capital mineira.