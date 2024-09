Sexto reforço da janela de transferências, o Santos apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Luan Peres para a disputa desta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Apresentado pelo ex-jogador Lima, o jogador resgatou a sua identificação com o clube e disse que chega com mais bagagem para ajudar o grupo no objetivo do retorno à Série A.