Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai em busca da reabilitação, após derrota para o América-MG por 3 a 0, diante do Paysandu, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O jogo, que será neste sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, foi analisado pelo meia Luan Dias, um dos pilares da equipe de Campinas.