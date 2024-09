Apesar da vitória do Flamengo por 1 a 0 na Fonte Nova, na última quarta-feira, a partida com o Bahia pela Copa do Brasil ainda dá dor de cabeça ao técnico Tite. Depois de perder o meia De la Cruz e o atacante Michael por lesões na coxa direita, o treinador não poderá contar com Léo Pereira no duelo com o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.