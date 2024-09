Confiante em virada na série contra o Peñarol após levar 1 a 0 no Maracanã, o técnico Tite mandará o Flamengo a campo no Uruguai com escalação parecida com a utilizada no primeiro jogo das quartas de final da LIbertadores. A novidade no estádio Campéon del Siglo, será Léo Ortiz na vaga de Pulgar no meio-campo.