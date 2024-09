Com Estêvão ainda em recuperação de problema muscular, Lázaro deve ser utilizado por Abel Ferreira neste sábado, em escalação mais ousada do Palmeiras na busca da sexta vitória consecutiva no Brasileirão e para frear o bom momento do Atlético-MG, empolgado com a vaga à semifinal da Libertadores. O atacante vê o time paulista forte na disputa, mas cobra apoio da torcida em jogo agendado para o Brinco de Ouro, em Campinas.