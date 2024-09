O Juventude perdeu uma grande oportunidade de se afastar de vez da zona de rebaixamento ao ceder o empate ao Red Bull Bragantino, um adversário direto, por 1 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Mandaca abriu o placar, mas Eduardo Santos deixou tudo igual nos minutos finais da partida.